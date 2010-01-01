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Новогодняя елка для детей
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10 декабря, в 00:19
Новогодняя ночь - все печали прочь!
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10 декабря, в 00:08
И чуть раньше —
В Дмитровском районе задержан престарелый подозреваемый в педофилии
26 июня текущего года в полицию обратилась жительница столицы, утверждающая, что ее 5-летнюю дочку изнасиловал пожилой мужчина.
В Дмитрове накрыли нарколабораторию
Недавно в Дмитрове была выявлена и пресечена деятельность преступной группы, которая занималась производством и распространением наркотика амфетамин.
В Дмитровском районе полном ходом идут археологические раскопки
Этим летом в Дмитровском районе начались крупные археологические исследования. Сотрудниками Московского института археологии под Икшей было обнаружено поселение древних славян.
Сотрудничество Дмитрова и Германии
Незаметно прошли двадцать лет с момента подписи Соглашения о сотрудничестве Дмитровского района с округом Ремс-Мур в Германии.
Соревнование кинологов в Дмитровском районе
На сегодня в Дмитровском районе запланировано проведение Всероссийских соревнований общества "Динамо" по многоборью среди кинологов.
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Комментарии:
К новости "Экономический форум «Дмитровские ростки-2010»"
Hello. And Bye....SiStars 13 января в 01:29
К новости "Новогодняя елка для детей"
А с какого возраста?...Оксана 29 ноября в 15:51
К новости "Новогодняя елка для детей"
Здравствуйте. Скажите, что за подоарок за 150руб)?...Екатерина 22 декабря в 17:40
К новости "Новогодняя елка для детей"
А в каких числах?...злата 15 декабря в 17:55
К новости "Новогодняя елка для детей"
А где билеты покупать? Только в Кристалле? Режим работы кассы кто-то знает?...Татьяна 10 декабря в 10:47
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Полным ходом идет восстановление Никольских ворот Дмитровского кремля, которые сгорели 15 мая сего года.
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29 октября, в 12:02
И чуть раньше —
Водохранилище на улице Оборонной
Необычный подарок приготовили нам коммунальщики в преддверии 8ого марта. На дороге напротив торгового центра "ЛарАн" образовалось озеро, преодолеть которое можно наверно только вплавь или на внедорожнике.
Приходите на массовые катание в микрорайон Северный
После прочтения этой статьи о непростой ситуации, сложившейся в новом микрорайоне Северном, невозможно было проехать мимо и не сфотографировать своеобразный «ледяной каток» около жилых домов.
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Комментарии:
К статье "Что хранит в себе дмитровская земля?"
Все что Вы сказали полнейшая правда. Три года я хожу по паханым полям, по лесам. У меня были небольш...Дмитрий 10 октября в 21:54
К статье "Кому воды?"
mhe...koly 6 июня в 12:15
К статье "Да будет сайт!"
Качественный сайт , так держать.... 3 июня в 13:09
К статье "Приходите на массовые катание в микрорайон Северный"
Я тебе за такую зарплату, воду выкачивать не буду....Водопроводчик 26 марта в 21:56
К статье "Приходите на массовые катание в микрорайон Северный"
Люди! Зачем вы залили мою Бэху по самые помидоры. Вам больше делать нечего?...Хозяин машины 26 марта в 21:51
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