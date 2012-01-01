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К новости "Новогодняя елка для детей"

К новости "Новогодняя елка для детей"

К новости "Новогодняя елка для детей"

К новости "В Дмитрове проходят соревнования по воздухоплавательному спорту"

На сегодня в Дмитровском районе запланировано проведение Всероссийских соревнований общества "Динамо" по многоборью среди кинологов.

Незаметно прошли двадцать лет с момента подписи Соглашения о сотрудничестве Дмитровского района с округом Ремс-Мур в Германии.

Этим летом в Дмитровском районе начались крупные археологические исследования. Сотрудниками Московского института археологии под Икшей было обнаружено поселение древних славян.

Недавно в Дмитрове была выявлена и пресечена деятельность преступной группы, которая занималась производством и распространением наркотика амфетамин.

26 июня текущего года в полицию обратилась жительница столицы, утверждающая, что ее 5-летнюю дочку изнасиловал пожилой мужчина.

И чуть раньше —

Приглашаем на Новогоднюю елку детей и родителей! Программа необыкновенная!

Последняя Восстановление Никольских ворот

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Полным ходом идет восстановление Никольских ворот Дмитровского кремля, которые сгорели 15 мая сего года. И чуть раньше — Водохранилище на улице Оборонной

Необычный подарок приготовили нам коммунальщики в преддверии 8ого марта. На дороге напротив торгового центра "ЛарАн" образовалось озеро, преодолеть которое можно наверно только вплавь или на внедорожнике. Необычный подарок приготовили нам коммунальщики в преддверии 8ого марта. На дороге напротив торгового центра "ЛарАн" образовалось озеро, преодолеть которое можно наверно только вплавь или на внедорожнике. Приходите на массовые катание в микрорайон Северный

После прочтения этой статьи о непростой ситуации, сложившейся в новом микрорайоне Северном, невозможно было проехать мимо и не сфотографировать своеобразный «ледяной каток» около жилых домов. После прочтения этой статьи о непростой ситуации, сложившейся в новом микрорайоне Северном, невозможно было проехать мимо и не сфотографировать своеобразный «ледяной каток» около жилых домов. Кому воды?

