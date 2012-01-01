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Обновлено 18 декабря в 09:25
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НОВОСТИ
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Новогодняя ночь - все печали прочь!
Кафе «Кристалл» приглашает окунуться в волшебство Новогодней ночи. Феерическая программа, интересные встречи!
31 декабря 2012 г. Начало 22:30 и до последнего гостя.
В программе:
10 декабря, в 00:08 в категории Анонсы
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