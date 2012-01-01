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Новогодняя ночь - все печали прочь!

Кафе «Кристалл» приглашает окунуться в волшебство Новогодней ночи. Феерическая программа, интересные встречи!

31 декабря 2012 г. Начало 22:30 и до последнего гостя.

В программе:

  • Шоу-программа Дед Мороз и Снегурочка
  • Фантастическая программа от артистов Большого Московского Государственного цирка
  • Захватывающее иллюзион-шоу
  • Костюмированное шоу
  • Русское интерактивное шоу с конкурсами и призам
  • Новогодняя лотерея
  • Танцевальная программа, дискотека


Новогодняя ночь - все печали прочь!


10 декабря, в 00:08 в категории Анонсы
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