В Дмитровском районе полном ходом идут археологические раскопки Этим летом в Дмитровском районе начались крупные археологические исследования. Сотрудниками Московского института археологии под Икшей было обнаружено поселение древних славян. Историки твердо убеждены в том, что недалеко от заброшенного карьера находятся фрагменты жилищ, принадлежавших древним русичам, проживавшим в этих местах в 12-13 веках.



Но их деловитые потомки в 20 веке уничтожили почти все, когда в этих местах был разрыт большой глиняный карьер. На его краю, на небольшом пятачке, который занимает площадь около трех гектаров, археологи ищут остатки исторических раритетов, относящихся к раннему русскому Средневековью.



В скором времени по этому месту должна пройти часть ЦКАД. А пока строительство не началось, исследователи спешат зафиксировать для истории то немногое, что осталось от труда и быта наших предков. Изучение поселения, возраст которого сравним с возрастом Дмитрова, началось в мае 2012 года. Археологи надеялись закончить его уже в июне этого года, но этому помешали дожди. Сроки слишком поджимают: исследователей поторапливают строители дороги - не позднее июля нужно сфотографировать все, что осталось от древнего поселения, все до чего они смогут за это время добраться, а в августе, как предполагается, здесь должен начаться первый подготовительный этап строительных работ.



Находок пока еще мало, но из самых интересных пока можно назвать – фрагмент стеклянного браслета, которые до татаро-монгольского нашествия делали только на Руси, кусок керамики, имеющим авторское клеймо мастера-ремесленника, который изготовил его, осколок от медного украшения, относящийся к временам русского Средневековья.



На пути строительства новой дороги должно быть произведено более ста археологических изысканий, чтобы для будущих поколений сохранить остатки древностей. В Дмитровском районе раскопки планируется провести только в этом месте, около Икши. Но сами археологи надеются, что именно это древнерусское поселение будет самым интересным из археологических объектов 2012 года.









