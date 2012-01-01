А куда я попал?

Доклад об успехах
Контакты
-0°
Температура
в Дмитрове
Изменения
Обновлено 18 декабря в 09:25
Жизнь Дмитрова
Справочная
Карта Дмитрова
Объявления
НОВОСТИ
Архив новостей

В Дмитровском районе задержан престарелый подозреваемый в педофилии

26 июня текущего года в полицию обратилась жительница столицы, утверждающая, что ее 5-летнюю дочку изнасиловал пожилой мужчина в то время, когда они находились на своей загородной даче в Дмитровском районе. Органы следствия моментально возбудили уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

По горячим следам был задержан ранее судимый 81-летний мужчина, житель столицы, отдыхавший в тот день на своей даче в Дмитровском районе.
 
Как установило следствие, 24 июня этого года пожилой мужчина обманным путем (предложил попить чаю с конфетами) заманил к себе на дачу девочку, где и производил насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней. Следствие собирается всеми силами добиться заключения насильника под стражу.

В данный момент собираются улики и доказательства вины злоумышленника, проводится опрос хозяев соседних дачных участков, а также ведутся плотные беседы с подозреваемым.

27 июня, в 17:31 в категории Происшествия
Ранее в категории:
В Дмитрове накрыли нарколабораторию

Авария с участием автобуса на Дмитровском шоссе

Магазинная кража на Привокзальной площади Дмитрова

Задержан телефонный террорист

Итоги работы Управления МВД России по Дмитровскому району за 1 квартал года
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с нашими правилами.

Мы все — приличные люди, не правда ли?
Комментарии к новости —

 
 
Администрация портала не несет ответственность за содержание комментариев и объявлений.
При размещении информации с данного ресурса активная ссылка на него обязательна.
© 1154 — 2012 Лайв Дмитров