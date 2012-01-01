В Дмитровском районе задержан престарелый подозреваемый в педофилии

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Обновлено 18 декабря в 09:25
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В Дмитровском районе задержан престарелый подозреваемый в педофилии26 июня текущего года в полицию обратилась жительница столицы, утверждающая, что ее 5-летнюю дочку изнасиловал пожилой мужчина в то время, когда они находились на своей загородной даче в Дмитровском районе. Органы следствия моментально возбудили уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).
По горячим следам был задержан ранее судимый 81-летний мужчина, житель столицы, отдыхавший в тот день на своей даче в Дмитровском районе.
Как установило следствие, 24 июня этого года пожилой мужчина обманным путем (предложил попить чаю с конфетами) заманил к себе на дачу девочку, где и производил насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней. Следствие собирается всеми силами добиться заключения насильника под стражу.
В данный момент собираются улики и доказательства вины злоумышленника, проводится опрос хозяев соседних дачных участков, а также ведутся плотные беседы с подозреваемым.
27 июня, в 17:31 в категории Происшествия
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