Соревнование кинологов в Дмитровском районе

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Обновлено 18 декабря в 09:25
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НОВОСТИ
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Соревнование кинологов в Дмитровском районеНа сегодня в Дмитровском районе запланировано проведение Всероссийских соревнований общества "Динамо" по многоборью среди кинологов.
В рамках состязания необходимо, чтобы собака смогла продемонстрировать основы защитно-караульной службы, общую выучку и умение находить наркотические средства и различные взрывные устройства. Основным мотивом проведения этих соревнований выступает обмен опытом, а также совершенствование и популяризация методик дрессуры собак.
9 июня, в 14:44 в категории Жизнь города
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