Соревнование кинологов в Дмитровском районе На сегодня в Дмитровском районе запланировано проведение Всероссийских соревнований общества "Динамо" по многоборью среди кинологов.



В рамках состязания необходимо, чтобы собака смогла продемонстрировать основы защитно-караульной службы, общую выучку и умение находить наркотические средства и различные взрывные устройства. Основным мотивом проведения этих соревнований выступает обмен опытом, а также совершенствование и популяризация методик дрессуры собак.





