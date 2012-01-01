А куда я попал?

Доклад об успехах
Контакты
-0°
Температура
в Дмитрове
Изменения
Обновлено 18 декабря в 09:25
Жизнь Дмитрова
Справочная
Карта Дмитрова
Объявления
НОВОСТИ
Архив новостей

Соревнование кинологов в Дмитровском районе

На сегодня в Дмитровском районе запланировано проведение Всероссийских соревнований общества "Динамо" по многоборью среди кинологов.
 
В рамках состязания необходимо, чтобы собака смогла продемонстрировать основы защитно-караульной службы, общую выучку и умение находить наркотические средства и различные взрывные устройства. Основным мотивом проведения этих соревнований выступает обмен опытом, а также совершенствование и популяризация методик дрессуры собак.

9 июня, в 14:44 в категории Жизнь города
Ранее в категории:
В Дмитровском районе полном ходом идут археологические раскопки

День детей в «Доме доверия»

В.В. Гаврилов встретился с учащимися православных классов

Награждение «юных патриотов Дмитровской земли»

Последний школьный звонок 2012
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с нашими правилами.

Мы все — приличные люди, не правда ли?
Комментарии к новости —

 
 
Администрация портала не несет ответственность за содержание комментариев и объявлений.
При размещении информации с данного ресурса активная ссылка на него обязательна.
© 1154 — 2012 Лайв Дмитров