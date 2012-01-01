В Дмитрове накрыли нарколабораторию Недавно в Дмитрове была выявлена и пресечена деятельность преступной группы, которая занималась производством и распространением наркотика амфетамин. В ходе операции были задержаны четверо активных членов группы и изъято более 200 грамм амфетамина, а также марихуана и гашиш.



Эта операция проводилась благодаря тому, что первому отделу первой службы УФСКН России по Московской области стало известно, что в Дмитрове появились новые сбытчики широкого ассортимента наркотических средств и амфетамина в частности. В результате оперативно-розыскных мероприятий наркополицейскими было установлено, что в эту деятельность вовлечены три молодых человека и одна девушка, их возраст составил 23-30 лет.



Каждый из членов этой группировки имел свои определённые обязанности. Именно девушка, которая незадолго до этого окончила МГТУ им. Баумана с красным дипломом на снятой ими квартире под заказ изготавливала наркотики, а её молодой человек занимался закупкой оборудования и прекурсоров на вырученные от продажи наркотиков средства. Они приобретались в Москве и Клину. Ещё один молодой человек, самый опытный из всех местный житель, являлся посредником между розничными сбытчиками и изготовителем. Кстати, все его ближайшие родственники в данный момент отбывают различные сроки именно за торговлю наркотиками. В качестве розничного дилера выступал самый молодой из всей группы.



В ходе проведённой операции все они были задержаны. Во время проводимого на снятой ими квартире обыска, сотрудники УФСКН в самых различных тайниках обнаружили и изъяли свёртки с амфетамином, марихуаной и гашишем. Также было изъято и оборудование и прекурсоры.



Было возбуждено сразу шесть уголовных дел по статье незаконного приобретения наркотиков (ст.228 УК РФ), а также по ст.174 об отмывании денег или же другого имущества, приобретённого преступным путём.





