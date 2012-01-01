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Обновлено 18 декабря в 09:25
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НОВОСТИ
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Новогодняя елка для детей
Приглашаем на Новогоднюю елку детей и родителей! Программа необыкновенная!
В программе:
Продолжительность 1,5 часа
Стоимость билета без подарка:650 руб.
Стоимость билета с подарком: 800 руб.
10 декабря, в 00:19 в категории Анонсы
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Ранее в категории:Новогодняя ночь - все печали прочь!
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Мы все — приличные люди, не правда ли?
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Комментарии к новости —
можно и сходить)павел 10 декабря, в 18:02 ответить
А где билеты покупать? Только в Кристалле? Режим работы кассы кто-то знает?Татьяна 10 декабря, в 10:47 ответить
А в каких числах?злата 15 декабря, в 17:55 ответить
Здравствуйте. Скажите, что за подоарок за 150руб)?Екатерина 22 декабря, в 17:40 ответить
А с какого возраста?Оксана 29 ноября, в 15:51 ответить
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