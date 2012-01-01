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Новогодняя елка для детей

Приглашаем на Новогоднюю елку детей и родителей! Программа необыкновенная!

В программе:

  • Артисты Московского Цирка ( оригинальный номер с голубями; иллюзион-шоу(фокусы)

  • Шоу мыльных пузырей

  • Дед Мороз и Снегурочка

  • Ди-джей

Продолжительность 1,5 часа

Стоимость билета без подарка:650 руб.

Стоимость билета с подарком: 800 руб.




10 декабря, в 00:19 в категории Анонсы
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Комментарии к новости —

можно и сходить)

павел 10 декабря, в 18:02 ответить

А где билеты покупать? Только в Кристалле? Режим работы кассы кто-то знает?

Татьяна 10 декабря, в 10:47 ответить

А в каких числах?

злата 15 декабря, в 17:55 ответить

Здравствуйте. Скажите, что за подоарок за 150руб)?

Екатерина 22 декабря, в 17:40 ответить

А с какого возраста?

Оксана 29 ноября, в 15:51 ответить

 
 
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