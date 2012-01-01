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Выставка «Контактный зоопарк» из г. Иваново

Выставка экспонируется уже 10 лет и представляет уникальное собрание животных со всей планеты.

Всего в коллекции более 70 видов редких и уникальных животных. Гигантский кролик «Билли», лысые морские свинки, внешне это маленький бегемотик – удивительное зрелище, ручные попугаи, в том числе один из крупных сине-желтый АРА по кличке «Лорд», которого можно покормить любому посетителю выставки (организаторы с удовольствием предлагают для корма специальные семечки) и много других экзотических животных, которые с радостью с Вами познакомятся.

Для групп проводятся занимательные экскурсии. Выставка пользуется огромным успехом у посетителей. Вносит вклад в культурно-воспитательное просвещение, нравственное воспитание и детей и взрослых.

Большинство редких животных выведены в неволе (в условиях зоопарка), поэтому они очень спокойны, доброжелательно относятся к людям.

Для организованных групп детей проводятся интересные профессиональные экскурсии с учетом возраста. Приглашаем учащихся, воспитанников детских дошкольных учреждений

Ручных животных можно потрогать, сфотографироваться с ними.

Выставка экспонируется в парке «Экстрим» г. Дмитрова и продлится с 26 мая по 24 июня. Время работы ежедневно с 10 до 19.00. Справки по тел 8 (49622) 4-35-25.

Пока остальные боятся , приходите удивляться!
Выставка «Контактный зоопарк» из г. Иваново
Выставка «Контактный зоопарк» из г. Иваново
Выставка «Контактный зоопарк» из г. Иваново
Выставка «Контактный зоопарк» из г. Иваново

28 мая, в 17:08 в категории Анонсы
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