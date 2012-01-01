Сотрудничество Дмитрова и Германии Незаметно прошли двадцать лет с момента подписи Соглашения о сотрудничестве Дмитровского района с округом Ремс-Мур в Германии.



Делегация в составе ландрата немецкого округа Йоханнеса Фукса, начальника финансового управления Франка Гайслера и депутатов совета нанесли официальный визит Дмитровскому району.



Благодаря такому сотрудничеству вот уже нескольких лет развиваются проекты в областях здравоохранения и образования, проводится культурный и студенческий обмен между делегациями. В этот визит господином Фуксом было предложено уделить внимание окружающей среде.



В Ремс-Муре достаточно большой опыт переработки бытовых отходов в электрическую энергию и теплоизоляцию жилых домов. Такая технология способна ощутимо сберечь природные ресурсы на обогрев жилищ и, что очень важно, сберечь природу. Во многих странах Европы много внимания уделяется ветряной энергии. Сегодня и Россия также заинтересована развитием данного вида технологии.



Между партнерами обсуждаются продолжение уже действующих программ, затрагивающих экономическую сферу. Идет активный обмен между торго-промышленными палатами, организацией туризма. Не мало вопросов уделяется и профилактике преступности среди молодого поколения. На нынешний год соглашение уже подписано и стороны готовят новые предложения на 2013 год.





