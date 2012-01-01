А куда я попал?

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Обновлено 18 декабря в 09:25
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Сотрудничество Дмитрова и Германии

Незаметно прошли двадцать лет с момента подписи Соглашения о сотрудничестве Дмитровского района с округом Ремс-Мур в Германии.
 
Делегация в составе ландрата немецкого округа Йоханнеса Фукса, начальника финансового управления Франка Гайслера и депутатов совета нанесли официальный визит Дмитровскому району.
 
Благодаря такому сотрудничеству вот уже нескольких лет развиваются проекты в областях здравоохранения и образования, проводится культурный и студенческий обмен между делегациями. В этот визит господином Фуксом было предложено уделить внимание окружающей среде.
 
В Ремс-Муре достаточно большой опыт переработки бытовых отходов в электрическую энергию и теплоизоляцию жилых домов. Такая технология способна ощутимо сберечь природные ресурсы на обогрев жилищ и, что очень важно, сберечь природу. Во многих странах Европы много внимания уделяется ветряной энергии. Сегодня и Россия также заинтересована развитием данного вида технологии.
 
Между партнерами обсуждаются продолжение уже действующих программ, затрагивающих экономическую сферу. Идет активный обмен между торго-промышленными палатами, организацией туризма. Не мало вопросов уделяется и профилактике преступности среди молодого поколения. На нынешний год соглашение уже подписано и стороны готовят новые предложения на 2013 год.


12 июня, в 13:26 в категории Политика
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Мы все — приличные люди, не правда ли?
Комментарии к новости —

как в 41-м прям =)

=)) 18 июня, в 16:53 ответить

Ну и.... Где реальные плоды сотрудничества???

Вячеслав 23 сентября, в 19:54 ответить

 
 
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