В.В. Гаврилов встретился с районными руководителями 24 мая 2012 года в России отмечали день славянской письменности. Именно в этот день состоялась встреча главы Дмитровского района Валерия Васильевича Гаврилова с представителями глав и поселений, руководителями управлений, общественных и муниципальных организаций. Встреча проходила в зале Дворца культуры «Созвездие» в 8:30.



Формат встречи был неожиданным. Тема разговора – это взаимоотношения исполнительной власти и граждан. Необходимо было сделать выводы и начать работу в другом качестве, не как бездушные кабинетные работники, а как работники, которые создают нормальные отношения между людьми. Такая тема на общих собраниях ранее не обсуждалась.



В начале встречи глава района напомнил собравшимся изначальное значение слова «чин». Ранее это слово было синонимом к слову «порядок». Сегодня слово «чиновник» вызывает у населения негативное отношение. Гаврилов отметил, что так быть не должно, что чиновник работает для людей, которые выбирают местную власть и доверяют ей. Гаврилов попросил уделить ему полчаса, для усвоения прописных истин.



Во-первых, чиновник должен быть порядочным, уважительным и добрым человеком. Если чиновник не умеет вести диалог, то ему необходимо найти другое место работы.



К главе района обратилась ветеран педагогического труда, которая в свои 80 лет 3 года ходила по кабинетам, для того чтобы зарегистрировать свой земельный участок в 8 соток!



В некоторых районах регистрация проходит за 90,70 и 60 дней. В нашем районе на различные согласования уходит 250 дней, сообщил Валерий Васильевич. В зале присутствуют врачи, работники культуры, учителя, которые столкнулись с этой унизительной процедурой и понесли материальные затраты. Это позор для нашего Дмитровского района!



Валерий Васильевич отметил то, что регистрационные службы больше не будут сами устанавливать срок, с 1 июля 2012 года определен срок в 90 дней. Риэлторы будут отстранены от оформления документации, этим будет заниматься организованное муниципальное учреждение. Валерий Васильевич отметил то, что кто с этим не справиться, с такими руководителями он работать не будет, т. к. потеряет к ним доверие. Также глава района отметил то, что народный протест связан с руководителями, которые не выполняют своих функций и создают проблемы искусственно. В России созданы все условия для проявления своих способностей и возможностей, но человеку мешают чиновники, которые хотят удержаться в кресле.



Валерий Васильевич предлагает задуматься о том, как работать так, чтобы людям было лучше. Он привел в пример губернатора Московской области С. Шойгу, который открыл портал в своем твиттере и предложил населению Подмосковья фиксировать на видео все грехи, которые допускают органы местного самоуправления. Глава района тоже обязал глав поселений, администрацию открыть подобный раздел и отметил то, что проблемы в обществе создают люди, а не природа и кризисы. Нам необходимо вернуть доверие граждан и чтобы слово «чиновник» ассоциировалось с порядком и имело высокое значение.





