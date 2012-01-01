Авария с участием автобуса на Дмитровском шоссе

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Обновлено 18 декабря в 09:25
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Авария с участием автобуса на Дмитровском шоссеЛегковая машина столкнулась с рейсовым автобусом в Подмосковье в Дмитровском районе - погибли два человека.
Данное ДТП произошло на Дмитровском шоссе днем в пятницу.
Примерно на 69 километре трассы водитель легкового автомобиля ВАЗ-2108 выехал на полосу встречного движения, врезавшись в автобус с пассажирами. В результате произошедшего ДТП два человека погибли - это водитель и пассажир восьмерки.
Автобус с пассажирами ехал по маршруту Дмитров-Алтуфьево, в салоне автобуса находилось 24 человека. По предварительным данным ни один из пассажиров не пострадал.
На место прибыли сотрудники ГИБДД и следственная группа. На данный момент обстоятельства и причины произошедшего ДТП устанавливаются.
8 июня, в 16:01 в категории Происшествия
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Комментарии к новости —
http://auto.mobus.com/modules/fun/images/articles/1257501679895296.jpg1 19 июня, в 03:24 ответить
какой нахуй устанавливаются уже все хуй забили ментам бабок дали они и довольны и у погибших вытащили из кошельков я это знаю потому что это моя мама и мой брат родной погибли и я знаю кто в этой аварии виноват это директор лукоморья хули у него денег много вот и откупился а вину можно и на водителя восьмерки повесить он то не чё не сможет сказать его нет вот и все и в скором времени к этому человеку если его можно так назвать придёт расправаАндрей 24 января, в 12:26 ответить
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