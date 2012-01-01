Авария с участием автобуса на Дмитровском шоссе

Легковая машина столкнулась с рейсовым автобусом в Подмосковье в Дмитровском районе - погибли два человека. Данное ДТП произошло на Дмитровском шоссе днем в пятницу. Примерно на 69 километре трассы водитель легкового автомобиля ВАЗ-2108 выехал на полосу встречного движения, врезавшись в автобус с пассажирами. В результате произошедшего ДТП два человека погибли - это водитель и пассажир восьмерки. Автобус с пассажирами ехал по маршруту Дмитров-Алтуфьево, в салоне автобуса находилось 24 человека. По предварительным данным ни один из пассажиров не пострадал. На место прибыли сотрудники ГИБДД и следственная группа. На данный момент обстоятельства и причины произошедшего ДТП устанавливаются.

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