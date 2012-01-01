Магазинная кража на Привокзальной площади Дмитрова

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Обновлено 18 декабря в 09:25
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Магазинная кража на Привокзальной площади Дмитрова22 мая текущего в 11:20 на пункте централизованной охраны Управления МВД России по Дмитровскому району сработал сигнал тревоги, поступивший с охраняемого объекта.
Сразу же на место происшествия была направлена оперативная группа сотрудников Отдела вневедомственной охраны по адресу месторасположения магазина на Привокзальной площади города.
В ходе выяснения обстоятельств на месте происшествия, сотрудники со слов охранника данного магазина выяснили, что неустановленным лицом была совершена открытая кража двух бутылок "Мартини", после чего этот гражданин скрылся с места совершения преступления.
Из материалов, отснятых видеокамерами наблюдения и по указанным охранником приметам, вскоре злоумышленник был задержан неподалёку на ул. Московской.
Подозреваемого в краже доставили в дежурную часть Управления МВД России по Дмитровскому району для проведения следственных действий.
В ходе выяснения личности было установлено, что данный гражданин является ранее судимым по ст.158 УК РФ (кража) 29-летним уроженцем Тверской области.
В данный момент времени происходит решение вопроса о возбуждении уголовного дела по наличествующим признакам состава преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ – кража.
28 мая, в 11:36 в категории Происшествия
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