Магазинная кража на Привокзальной площади Дмитрова 22 мая текущего в 11:20 на пункте централизованной охраны Управления МВД России по Дмитровскому району сработал сигнал тревоги, поступивший с охраняемого объекта.



Сразу же на место происшествия была направлена оперативная группа сотрудников Отдела вневедомственной охраны по адресу месторасположения магазина на Привокзальной площади города.



В ходе выяснения обстоятельств на месте происшествия, сотрудники со слов охранника данного магазина выяснили, что неустановленным лицом была совершена открытая кража двух бутылок "Мартини", после чего этот гражданин скрылся с места совершения преступления.



Из материалов, отснятых видеокамерами наблюдения и по указанным охранником приметам, вскоре злоумышленник был задержан неподалёку на ул. Московской.



Подозреваемого в краже доставили в дежурную часть Управления МВД России по Дмитровскому району для проведения следственных действий.



В ходе выяснения личности было установлено, что данный гражданин является ранее судимым по ст.158 УК РФ (кража) 29-летним уроженцем Тверской области.



В данный момент времени происходит решение вопроса о возбуждении уголовного дела по наличествующим признакам состава преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ – кража.





