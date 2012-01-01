Задержан телефонный террорист 6 апреля 2012 года в 19:00 по московскому времени на телефонный номер службы спасения операторов сотовой связи «112» поступил звонок. Мужской голос сообщил, что в ближайшее время в п. Икша взорвется дом.



На сообщение немедленно отреагировали подразделения Дмитровского муниципального района, а также сотрудники Управления МВД по Дмитровскому району. На указанное место выехала группа для поверки дома и близлежащей территории. К счастью, звонок оказался ложным – взрывное устройство не обнаружили.



Сотрудники опросили 51-летнего мужчину, который сообщил, что уже 6 лет проживает по этому адресу, но ничего не знает по поводу случившегося.



Спустя несколько дней,10 апреля 2012 года на единый номер службы спасения опять позвонил неизвестный гражданин. На этот раз мужчина сообщил, что в скором времени планирует взорвать здание в Московской области. Точного адреса звонивший не указал, поэтому к проверке мест возможного совершения террористического акта подключились все подразделения органов внутренних дел Московской области. Были осмотрены абсолютно все места массового пребывания граждан, но также взрывное устройство обнаружено не было.



Но оперативно-розыскные мероприятия все-таки дали результаты. Оказалось, что оба звонка были осуществлены с одного и того же номера. И спустя сутки злоумышленник был найден. Сотрудники УМВД России по Дмитровскому району задержали того самого мужчину, который проживал по указанному в первом звонке адресу. Оказалось, что во время опроса 51-летний уроженец г. Лобня дал ложные сведения, также было установлено что в 2010 году он был осужден за аналогичное преступление.



Мужчину задержали и доставили в Дежурную часть, где подозреваемый сразу же во всем признался. За заведомо ложное сообщение об акте терроризма по ст.207 Уголовного Кодекса РФ было возбуждено уголовное дело.



В настоящее время проводится расследование.





