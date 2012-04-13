Итоги работы Управления МВД России по Дмитровскому району за 1 квартал года В 11:00 13.04.2012 года в зале УМВД России по Дмитровскому району прошло совещание, на котором подводился итог оперативной и служебной деятельности за 1 квартал 2012 года.



На совещании присутствовали представители следующих ведомств: ГУ МВД России по Московской области, Администрации Дмитровского муниципального района, Дмитровской городской прокуратуры, а также руководители и личный состав УМВД России по Дмитровскому району.



Свой отчет представили начальники подразделений и служб Управления МВД России по Дмитровскому району, среди докладчиков выступали представители Штаба, ОУР, ПНД, УУП, ОРЛС и ОВО.



В своих докладах выступающие отметили то, что главной задачей в отчетном квартале было оперативное и всестороннее реагирование на обращения граждан, а также реагирование на заявления о преступлениях и правонарушениях. За отчетный период в дежурных частях УМВД было подано и зарегистрировано 5535 заявлений, это на 22,1% больше чем в предыдущем отчетном периоде. Было возбуждено 688 уголовных дела, а дел об административных правонарушениях - 16867, постановлений об отказе возбуждения уголовного дела было вынесено 2017, это на 3,8% выше чем в предыдущем отчетном периоде.



Докладчики отметили то, что общий уровень преступности уменьшился на 5,9% и в отчетном периоде составил 45,37%. Общий уровень преступности – это количество преступлений из расчета на 10 000 человек.



Профилактика преступления – это важная задача в работе участковых уполномоченных полиции. Именно они контролируют поведение граждан, которые склонны к совершению преступления. Участковые уполномоченные полиции провели индивидуальную профилактическую работу с 981 человеком. Такие меры позволили стабилизировать преступную активность несовершеннолетних граждан. Доля подростковой преступности в общем составляет 3,4% как и в 2011 году. Несовершеннолетние граждане совершили 18 преступлений, количество участников преступлений снизилось на 35%. Особо тяжкие преступления подростки не совершили в отчетном квартале.



Раскрываемость преступлений повысилась на 3,2%. Все убийства, которые были совершены по району раскрыты.



Ранее приостановленных дел в отчетном периоде было раскрыто 47.

Эффективность расследования преступлений повысилась, это произошло из-за принятых организационно-практических мер.



Всего было выявлено 427 человека, которые были виновны в совершении преступления.



Также было принято решение о дальнейшем улучшении деятельности оперативных служб.



Демидов И. А полковник полиции УМВД России по Дмитровскому району . в своем заключительном слове определил задачи и цели по обеспечению правопорядка и противостояния преступности на следующий 2 квартал 2012 года.





