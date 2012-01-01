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Обновлено 18 декабря в 09:25
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День детей в «Доме доверия»31 мая 2012 года Дмитровское отделение дневного пребывания на базе сельского Рогачёского поселения, являющегося также и отделением социального приюта для детей и подростков "Дом доверия", посетили высокие гости в лице представителя Общественного совета подполковника в отставке Р. В. Михеевой, директора общеобразовательной средней школы села Рогачёво М. А. Курачевой, а также руководителя социального детского и подросткового приюта "Дом доверия" С. В. Исаевой и сотрудника ОБ ППСП Управления МВД России по Дмитровскому району.
Для гостей состоялся концерт, в ходе которого дети танцевали и читали стихи. В конце всего праздника гости поздравили детей с окончанием учебного года и с наступающим Днём защиты детей. Детям, по их высказываниям, всё происходящее очень понравилось, а в самом конце им вручили подарки.
Гости также не остались с пустыми руками - дети в свою очередь подарили им подарки, которые изготовили собственноручно.
Затем после официальной части состоялось торжественное чаепитие с тортами и конфетами. В обстановке дружеской беседы девушки и юноши рассказали гостям о том, как они проводят своё свободное время, как и чем занимаются. Также прозвучали слова о том, что здесь их полностью понимают и помогают в решении сложившихся трудных жизненных обстоятельств.
А когда педагогам были вручены благодарственные письма, написанные от имени главы администрации Дмитровского муниципального района, в которых говорилось о проявленном профессионализме, внимании и отзывчивости, ребятам было очень приятно.
В целом мероприятие прошло в атмосфере света и добра. А по озарявшим детские лица улыбкам никак нельзя было догадаться, что эти дети являются преданными своими родителями.
5 июня, в 00:08 в категории Жизнь города
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