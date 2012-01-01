В.В. Гаврилов встретился с учащимися православных классов Глава района В.В. Гаврилов посетил Дмитровскую начальную школу №5, где провел встречу с ученика православных классов.



В эксперименте участвовали два класса 1"а" и 2"а". Ученики успешно изучают не только "Основы православной культуры", но и другие предметы. Активно участвуют в проведении праздников, например, таких как торжественные мероприятия в честь Святого Покрова, Рождества Христова, Пасхи и других. Весело и познавательно для детей проводятся классные уроки.



Вопрос Т.Ю. Довженко о том, почему Валерий Васильевич пришел именно к ним в гости, несмотря на свою занятость, детей не застал врасплох. Они дружно ответили, что благодаря православным урокам, они растут добрыми и воспитанными людьми и хорошо учатся.



Не обошлось без приятного сюрприза. Самым лучшим ученикам и классным руководителям М.Е. Кирьяновой и О.Ю. Ермоличевой были вручены подарки.



От имени родителей учащихся выступил помощник благочинного Дмитровского церковного округа священник Димитрий Скидаленко, который не только родитель, но и преподаватель православия. Он горячо поблагодарил Главу района о возможности организации православных классов, и выразил уверенность о продолжении и о приумножении этого богоугодного начинания.



В подтверждение глава района В. В. Гаврилов сказал, что Дмитровская начальная школа № 5 уже через 2 года станет полной гимназией с обучением с 1 по 11 классы. Для этого будет произведена реконструкция по увеличению здания, где разместятся учебные классы, столовая, спортивный и актовый залы и другие помещения. Проект уже согласован с Министерством культуры Московской области, оформлена техническая документация. Так что нынешним ученикам не придется расставаться с любимыми учителями. Глава напомнил, что в следующем году школе исполняется 100 лет. В заключение встречи в честь окончания учебного года состоялось чаепитие с огромными тортами, подаренными главой района.





