Последний школьный звонок 2012 Сегодня в 1364-х общеобразовательных школах Московской области прозвучит традиционный последний звонок, который ознаменует окончание очередного учебного года. Этот звонок прозвучит для 58 069 выпускников девятых и 35 369 выпускников одиннадцатых классов.



Всего в общеобразовательных школах Московской области учатся 621 449 детей и подростков,71 091 из которых – первоклассники. В будущем году ожидается уменьшение количества первоклашек – всего около 69 тысяч, зато всего учеников общеобразовательных школ станет на шесть тысяч больше. Как водится, в праздничный день в учебных заведениях области пройдут торжественные линейки с участием членов областного правительства и представителей родительской общественности. Несмотря на то, что занятия в школах, лицеях и гимназиях заканчиваются, с праздника «Последнего звонка» начинается череда экзаменов государственной итоговой аттестации. Уже 28 мая состоится первый экзамен у выпускников одиннадцатых классов, а выпускники девятых классов начнут свою экзаменационную сессию 29 мая.



По итогам прошедшего учебного года в системе общего образования Московской области наметились значительные улучшения, так как область находится на лидирующих позициях в плане осуществления национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». Также в области продолжает планомерно подниматься зарплата учителей. На сегодня средняя зарплата учителей общеобразовательных учебных учреждений равна 31 240 рублям, в то время как на начало учебного года она приравнивалась к 27 139 рублям. В 2011-2012 в области открыты три новые школы, а также сразу двадцать семь дошкольных учебных учреждений.



В будущем учебном году планируется ввести в эксплуатацию ещё двенадцать школ и двадцать пять дошкольных учреждений. В данное время активно реализуется комплекс мер по модернизации общеобразовательной системы Московской области. В школы поступает современное лабораторно-учебное оборудование.



Также планомерно проводится повышение квалификации учительского состава, модернизируется техническая база по оборудованию школьных столовых, что, по мнению властей региона, должно существенным образом отразиться на улучшении здоровья учащихся.





