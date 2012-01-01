Последний школьный звонок 2012

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Обновлено 18 декабря в 09:25
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Последний школьный звонок 2012Сегодня в 1364-х общеобразовательных школах Московской области прозвучит традиционный последний звонок, который ознаменует окончание очередного учебного года. Этот звонок прозвучит для 58 069 выпускников девятых и 35 369 выпускников одиннадцатых классов.
Всего в общеобразовательных школах Московской области учатся 621 449 детей и подростков,71 091 из которых – первоклассники. В будущем году ожидается уменьшение количества первоклашек – всего около 69 тысяч, зато всего учеников общеобразовательных школ станет на шесть тысяч больше. Как водится, в праздничный день в учебных заведениях области пройдут торжественные линейки с участием членов областного правительства и представителей родительской общественности. Несмотря на то, что занятия в школах, лицеях и гимназиях заканчиваются, с праздника «Последнего звонка» начинается череда экзаменов государственной итоговой аттестации. Уже 28 мая состоится первый экзамен у выпускников одиннадцатых классов, а выпускники девятых классов начнут свою экзаменационную сессию 29 мая.
По итогам прошедшего учебного года в системе общего образования Московской области наметились значительные улучшения, так как область находится на лидирующих позициях в плане осуществления национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». Также в области продолжает планомерно подниматься зарплата учителей. На сегодня средняя зарплата учителей общеобразовательных учебных учреждений равна 31 240 рублям, в то время как на начало учебного года она приравнивалась к 27 139 рублям. В 2011-2012 в области открыты три новые школы, а также сразу двадцать семь дошкольных учебных учреждений.
В будущем учебном году планируется ввести в эксплуатацию ещё двенадцать школ и двадцать пять дошкольных учреждений. В данное время активно реализуется комплекс мер по модернизации общеобразовательной системы Московской области. В школы поступает современное лабораторно-учебное оборудование.
Также планомерно проводится повышение квалификации учительского состава, модернизируется техническая база по оборудованию школьных столовых, что, по мнению властей региона, должно существенным образом отразиться на улучшении здоровья учащихся.
25 мая, в 13:19 в категории Жизнь города
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