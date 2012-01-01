Награждение «юных патриотов Дмитровской земли» Церемония награждения отличительным памятным знаком "Юный патриот Дмитровской земли", который вручается от имени главы Дмитровского района, прошла уже в 11-й раз в ЦДТ "Радуга".



Этот почётный знак и галстук учащимся из городских и районных школ вручался начальником управления образования района Довженко Т.Ю. и его главой Гавриловым В.В. В этом году награда досталась 63 учащимся из муниципальных общеобразовательных учреждений района, которые достигли особые успехи в образовании, культуре и спорте.



Также на мероприятии были награждены лучшие из отрядов юных инспекторов движения и юных друзей полиции, победители районной игры "01" и призёры других различных конкурсов. А завершилось всё мероприятие концертом, организованным творческими коллективами из Центра детского творчества "Радуга".





