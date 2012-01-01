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Обновлено 18 декабря в 09:25
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Награждение «юных патриотов Дмитровской земли»Церемония награждения отличительным памятным знаком "Юный патриот Дмитровской земли", который вручается от имени главы Дмитровского района, прошла уже в 11-й раз в ЦДТ "Радуга".
Этот почётный знак и галстук учащимся из городских и районных школ вручался начальником управления образования района Довженко Т.Ю. и его главой Гавриловым В.В. В этом году награда досталась 63 учащимся из муниципальных общеобразовательных учреждений района, которые достигли особые успехи в образовании, культуре и спорте.
Также на мероприятии были награждены лучшие из отрядов юных инспекторов движения и юных друзей полиции, победители районной игры "01" и призёры других различных конкурсов. А завершилось всё мероприятие концертом, организованным творческими коллективами из Центра детского творчества "Радуга".
29 мая, в 13:13 в категории Жизнь города
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