Гольф в Дмитрове для детей

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Обновлено 18 декабря в 09:25
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Гольф в Дмитрове для детейСегодня в 14:00 в ФОК «Локомотив»(г. Дмитров, улица Комсомольская, 33) пройдет презентация нового школьного проекта, и состоится открытый урок по гольфу. Ассоциация гольфа при поддержке Министерства образования и науки РФ начинает новый проект: в нашей стране ученики школ и воспитанники детских садов будут обучаться игре в гольф. Для начала данный проект будет реализован в пяти средних школах, а также двух детских садах города Дмитрова. Для воспитанников детских садов разработан облегченный инвентарь, чтобы игра была не «тягость», а в удовольствие. Для школьников игра в гольф будет третьим дополнительным уроком в школьной программе по физической культуре. Скоро такая программа будет доступна и обычной сельской школе. Все гости мероприятия смогут лично взять в свои руки клюшки.
По всей московской области на данный момент существует семь частных полей для игры в гольф, из них четыре находятся в Дмитровском и Мытищинском районах (по два в каждом), остальные в Красногорском районе, Истринском, а также в самом городе Королёве.
С каждым годом в Московской области количество проводимых соревнований и турниров по гольфу увеличивается. В июне прошлого года в Истринском районе проводился первый гольф - чемпионат по области. Позже в августе месяце юные подмосковные игроки в гольф участвовали в соревнованиях V летней спартакиады 2011 года, которая проводилась среди учащихся России в Ростовской области. В 2012 году чемпионат Московской области по гольфу пройдет с 20 по 22 июня в клубе «Целеево-гольф» и «Поло-клуб», которые находятся в Дмитровском районе.
23 мая, в 12:06 в категории Жизнь города
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