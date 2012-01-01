В Дмитрове вручили премию за развитие санного спорта В прошлую субботу в Дмитрове проводилось официальное мероприятие по вручению наград Национальной премии по усовершенствованию санного спорта и натурбана "Золотые сани".



В нынешнем году Федерация по санному спорту России продолжила обычай, зародившийся в прошлом году. Бронзовые награды с мраморной подставкой в виде фигурки саночника на трассе были вручены по четырнадцати номинациям. Двадцать человек и 5 организаций стали новыми лауреатами. Победителями названными "Спортсмен года" стали 8 девушек и мужчин. Они участвовали в эстафетах сборной России по санному спорту и натурбану и стали победителями на первенствах Европы, которые проходили в Новоуральске и деревне Парамоново.





