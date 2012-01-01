С. Шойгу посетил спортивные сооружения в Дмитровском районе При непосредственном участии председателя Госдумы Сергея Нарышкина и также губернатора Московской области Сергея Шойгу 2 июня 2012 года в Дмитровском районе был торжественно запущен в эксплуатацию плавательный бассейн "Кашалот". Помимо этого мероприятия губернатор побывал в специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва "Динамо-Дмитров". В этой поездке главу региона сопровождали министр физической культуры, спорта и туризма Московской области Амир Галлямов, руководитель Администрации губернатора Московской области Юрий Садовенко, глава городского поселения Яхрома Сергей Дворников, а также глава Дмитровского муниципального района Валерий Гаврилов.



Плавательный бассейн "Кашалот", открытый в составе физкультурно-оздоровительного комплекса "Яхрома" стал единственным пока в городе бассейном. Общая площадь сооружения составляет 3,5 тысячи квадратных метров. В этом комплексе предусмотрены душевые кабины, помещения для переодевания и кабинет массажа. Для участия в работе были привлечены педагоги, имеющие высшую и 1-ю квалификационную категории. Также планируется создание групп для обучения плаванию детей начиная с восьми лет. Также в планах администрации бассейна - проведение комплексного оздоровительного плавания для тех школьников яхромских средних общеобразовательных учреждений, которые уже умеют плавать. Все услуги будут предоставляться на абсолютно бесплатной основе.



По оценкам специалистов, бассейн "Кашалот" станет вполне достойным дополнением всего комплекса спортивных сооружений, расположенных на территории Дмитровского района. А это позволит спортивной столице Подмосковья вырастить ещё большее количество будущих чемпионов. Такое высказывание прозвучало из уст Сергея Шойгу. В процессе церемонии открытия бассейна он вручил знаки губернатора Московской области "За труды и усердие" следующим строителям, участвовавшим в сооружении объекта: Виктору Позняку, Валерию Баранову и Вячеславу Анохину.



Также на этой церемонии Виктор Новиков, который является генеральным директором ООО "Недра", вручил символический ключ директору ФОК "Яхрома" Алексею Дзарданову. А в заключение церемонии в бассейн были допущены первые пловцы из числа спортивных семей Яхромы.



Также в ходе своей инспекционной поездки по Дмитровскому району, Сергеем Шойгу было осмотрено муниципальное образовательное учреждение "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Динамо-Дмитров"". К Олимпийским играм 2012 года, которые будут проводиться в Лондоне, школа планирует представить своих трёх воспитанников: Кирилла Вопросова - в дзюдо, и Алину Макаренко с Дарьей Кондаковой - в художественной гимнастике.



Сергей Шойгу произнёс речь, в которой были отмечены высокие достижения дмитровских педагогов, воспитавших большое количество выдающихся спортсменов. А юным спортсменам губернатором были высказаны пожелания победы и тёплые напутственные слова.





